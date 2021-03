Mit sanften Noten und Tönen in den Frühling

Optimistisch und motiviert spielt und tanzt die Musikschule Leiblachtal in den Frühling

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben auch in der Leiblachtaler Musikschule zu Einschränkungen und zur zeitweisen Unterbrechung des Unterrichtsbetriebs gesorgt.

Die üblichen Möglichkeiten, Kontakt mit den Lehrenden des zukünftigen Wunschfachs beispielsweise beim Tag der offenen Tür aufzunehmen, sind heuer leider nicht möglich. Daher bietet die Musikschule nach vorheriger Absprache kostenlose „Schnupperstunden” für Interessierte bei den jeweiligen Fachlehrenden an. Es können auch mehrere Termine für verschiedene Fächer und Instrumente vereinbart werden, um so alle noch offenen Fragen und auch die grundsätzliche Frage „Ist das etwas für mich?“ zu klären. Dabei können die verschiedenen Instrumente in die Hand genommen und unter fachlicher Anleitung ausprobiert werden.