Mit Samurai-Schwert verletzt: Großeinsatz in Kennelbach

Am späten Samstagabend kam es in Kennelbach zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Gegen 23.50 Uhr wurde die Polizei am Samstagabend darüber informiert, dass es in Kennelbach in einer Wohnung zu Streitigkeiten gekommen sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Zuge der Auseinandersetzung eine Person mittels eines Samurai-Schwertes an der Hand verletzt wurde. Aufgrund der Gefährdungslage wurden mehrere Streifen sowie das EKO Cobra beigezogen.