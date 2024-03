Mit Ruck & Sack - Geht’s Huck & Pack: Ein reiselustiges Kinderkabarett von Tanja Ghetta

Samstag, 23. März 2024, um 15.00 Uhr, Theater am Saumarkt

Eine unvergessliche Reise für kleine und große Abenteurer:innen ab 5 Jahren



Verreisen ist super! Und eines steht fest: Wenn Tanja mit ihren lustigen Freunden Fredl Semmelknödel und Easy Freezy auf Reisen geht, dann wird das kein langweiliger Entspannungsurlaub mit Gurkenscheiben auf den Augen, sondern ein turbulenter Abenteuerausflug mit richtig Pfeffer unter dem Popo!

Kommt mit und seid dabei, wenn wir mit einem klapprigen Boot in See stechen, in schwindelerregenden Höhen durch die Luft segeln und dann mit der Tschutschubahn auf Gleisen nach Hause reisen. Im Gepäck viel Erlebtes und Erinnerungen, die für immer bleiben werden.