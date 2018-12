Mit Respekt aber ohne Angst gegen RB Salzburg

Nach der Heimniederlage gegen den Sturm Graz steht für den CASHPOINT SCR Altach eine schwere Auswärtspartie gegen den amtierenden Meister auf dem Programm.

Die Elf von Chefcoach Werner Grabherr trifft am Sonntag ab 14:30 Uhr in der Red Bull Arena auf den FC Red Bull Salzburg. Der Trainer möchte an die Leistung vom ersten Aufeinandertreffen anknüpfen, welches die Bullen in der CASHPOINT Arena am Ende knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Es Bedarf vollste Konzentration, Kampf, Leidenschaft und Herz über 90 Minuten um aus Salzburg etwas Zählbares mitzunehmen.