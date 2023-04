Mit regionalen Produkten Gesund und Fit in den Frühling

Am Karfreitag präsentieren sechs Firmen im Sennhofladen ihre regionalen Produkte und Waren.

RANKWEIL. Am Karfreitag, 7. April, lädt der Sennhof in Rankweil zum ersten Mal in dieser Form von 9 bis 18 Uhr unter dem Motto Gesund und Fit in den Frühling zur Verkostung und Produktvorstellungen ein. Dabei präsentieren viele Lieferanten und langjährige Partner vom Hofladen Sennhof ihre Waren. Auch der Sennhofladen selbst ist ganztägig geöffnet. So bietet sich im Sennhof die Möglichkeit, regionale Produkte und Köstlichkeiten zu probieren und zu erwerben. Kulinarische Highlights dürften die Angebot von Gaumenfeines mit Chefin Irmgard Ender aus Mäder, der selbstgemachte Honig von Gerd Winkler von Feldkirch, die Kräuter von Sabine Peter und von Brotmanufaktur Sandra Wandl aus Feldkirch werden. Top-Produkte in Sachen Kosmetik präsentiert die Rankweilerin Sara Postai und Melanie Breuss bietet Stempel, Karten und Garne den Besuchern an. Die Location bietet dabei eine besondere Atmosphäre. Übrigens: Das Karfreitagsei und dessen Bedeutung gehört in den Bereich des Brauchtums, des Aberglaubens und der Magie. Hühnereiern, die am Gründonnerstag und Karfreitag gelegt worden sind, werden magische Kräfte nachgesagt. Natürlich kann man das Karfreitagsei im Sennhofladen erwerben. VN-TK