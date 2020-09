Mit Premierensieg schon an der Tabellenspitze

Schon nach dem ersten Saisonspiel und der Premiere der SPG Bregenz/FC Dornbirn U-19 Mädchen Future League steht das Team um Trainer Urs Mathis und Pierce Lange an der Tabellenspitze.

In Rankweil gab es für Nachbaur und Co. ein halbes Dutzend an Toren und einen überzeugenden 6:2-Auswärtssieg. Lara Rosa Mager (2), Vanessa Horvat (2), Vera Isik und Leonie Vith schossen die Treffer der neuformierten Spg Bregenz/Dornbirn. Am Dienstag folgt in Kennelbach (17.30 Uhr) das nächste Spiel. TK