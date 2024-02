Mit Pkw gegen Hauswand gekracht

Am Montag ist ein Pkw-Lenker in Schruns mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Hauswand gekracht.

Am Montagmittag fuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Gantschierstraße von Bludenz kommend in Richtung Schruns. In Schruns geriet er aus bislang unbekannter Ursache über den rechten Fahrbahnrand und fuhr ungebremst gegen eine Hausmauer.