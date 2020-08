Mit Pkw gegen Bäume gekracht – drei Verletzte

Gaißau - Ein Pkw-Lenker kam in Gaißau von der Straße ab und fuhr gegen eine Baumgruppe. Drei Mitfahrer wurden verletzt.

Ein 27-jähriger Pkw-Lenker fuhr in der Nacht auf Freitag auf der Hauptstraße (L 19) in Gaißau von Bregenz kommend in Richtung Schweiz. Im Fahrzeug führte er drei Personen (29-30 Jahre alt) mit.