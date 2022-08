Mit Pkw auf Wälderbähnle-Gleis gestürzt – Frau verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in Andelsbuch musste eine Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankehaus geflogen werden.

Am Freitagnachmittag war eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug von Andelsbuch kommend in Richtung Bezau unterwegs. Auf Höhe der "Müllabfuhrkurve" in Andelsbuch-Bersbuch kam die Autolenkerin aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.