Mit Pfote und Herz: Tierische Kunst für den guten Zweck

Manchmal braucht es im wahrsten Sinne des Wortes kreative Lösungen: Weil ein Tierheim aufgrund steigender Aufnahmezahlen langsam in Finanzierungsprobleme kommt, versuchen sich mehrere Hunde nun als Künstler. Die tierischen Kunstwerke sollen bald versteigert werden.

In Großbritannien gibt es ein immer mehr Straßenhunde und immer mehr Tiere in den Tierheimen. Grund dafür sind die hohe Inflation und schwierige finanzielle Situation vieler Privatpersonen, aber auch Tierbesitzer, die ihre Haustiere, die sie während der Coronakrise gekauft haben, aussetzen.

Große Krise, ...

... kreative Lösung

Das bekommt auch das Bristol Animal Rescue Centre (ARC) in Bristol, Westengland, zu spüren: Das Tierheim kommt langsam an seine finanziellen Grenzen. Was tun? Zum Glück sind die Hunde des Tierheims nicht nur treue Begleiter, sondern auch begabte Künstler. Um Spenden zu sammeln, dürfen sich die Vierbeiner nun kreativ austoben.

So zum Beispiel Rosie und Alba: Mit ein paar Schleck- und Schweifbewegungen schaffen die beiden bunte Kunstwerke - natürlich mit ungiftiger Farbe und Frischhaltefolie. Dabei schaffen sie nicht nur Bilder, die später versteigert werden sollen: Das Malen soll laut Bee Lawson vom ARC auch eine therapeutische Wirkung auf die Straßenhunde haben. Die Vierbeiner sind bei ihrer Ankunft im Tierheim oftmals traumatisiert, nachdem sie von ihren Besitzern vernachlässigt wurden und auf der Straße leben mussten. "Schnüffeln, lecken und kauen ist heilsam, denn das sind Verhaltensweisen, die Hunde von Natur aus beruhigen", so Verhaltensexpertin Lawson.

Versteigerung im Dezember

Die tierischen Kunstwerke sollen Anfang Dezember in einer Onlineversteigerung unter den Hammer kommen. Bei der "Mutt Gala" (dt.: "Köter-Gala"), inspiriert von der Met Gala in New York, gelten vor allem die Werke von Huskyrüde Major als Anwärter auf hohe Gebote. Er habe sich als einer der beliebtesten Künstler des Tierheims erwiesen, so Bennett. Seine Werke "Excited I" und "Excited II" hätten bei Kunstexperten bereits großes Interesse geweckt.