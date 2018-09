Mit "Pflichtsieg" im Cup zurück auf die Siegerstraße

In der zweiten Cup-Runde trifft Bundesliga-Schlusslicht SCR Altach auf den Regionalligisten SV Leobendorf aus Niederösterreich.

Bereits am Montag hat sich die Mannschaft mit dem Flieger auf den Weg in Richtung Leobendorf gemacht. Mit Philipp Netzer und Samuel Oum Gouet fehlen die üblichen Verdächtigen. Ansonsten ist Werner Grabherr breit aufgestellt und möchte das Spiel in Leobendorf nutzen, um auch Spieler zum Einsatz zu bringen, die zuletzt nicht so viel gespielt haben.