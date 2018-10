Mit Persönlichkeit zum Missen-Titel

Freunde der Vorarlberger Misswahl sollten sich schon jetzt den 12. April 2019 dick im Kalender anstreichen. Dann laden die VN gemeinsam mit der Team Agentur zur Misswahl 2019. Heuer soll vor allem die Persönlichkeit überzeugen.

Dass sich eine Teilnahme an der Misswahl lohnt, beweisen die zahlreichen Erfolgsgeschichten ehemaliger Kandidatinnen. Jüngstes Beispiel ist Izabela Ion aus Bregenz, die bei der anschließenden Miss-Austria-Wahl in Linz den zweiten Platz belegte und regelmäßig vor der Kamera namhafter Fotografen stehen darf. “Ich würde sofort wieder an der Misswahl teilnehmen, weil ich mich in dieser kurzen Zeit unglaublich weiterentwickelt habe”, schwärmt die 24-Jährige und rät jungen Vorarlbergerinnen, es ihr gleichzutun: “Ich bin viel selbstbewusster und erwachsener geworden.” Auch die 165 cm große Bregenzerin bewertet die Neuerung bei der Vorarlberger Misswahl als positiv: “Ich bin der Meinung, dass es keine typischen Modelmaße braucht, um erfolgreich zu sein. Eine Miss sollte mit Persönlichkeit überzeugen, selbstbewusst auftreten und Spaß an der Sache haben.”