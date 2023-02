Mit neuer Führung zu noch mehr Professionallität

Basilikakonzerte Rankweil haben ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher zusammengestellt.

Die weit über die Grenzen Vorarlbergs bekannten Basilikakonzerte in Rankweil gehen mit einem professionellen Programm ins neue Jahr. Der Rankweiler Verein wurde vor vielen Jahrzehnten vom damaligen Vizebürgermeister und Kulturreferenten Franz Abbrederis und Gebhard Mathis ins Leben gerufen, um in diesen einzigarten, akustisch hervorrangenden Oval in der Basilika sehr anspruchsvolle Kirchenkonzerte der Öffentlichkeit anzubieten. Es war damals ein enger Verbund zwischen der Marktgemeinde und der Pfarre Rankweil. Vor exakt zwölf Monaten hat Anselm Hartmann den Verein Basilikakonzerte übernommen. Für den neuen Obmann war es eine Ehre dieses Amt an vorderster Front auszuführen. Mehr als zwei Jahrzehnte hat Anselm Hartmann in Deutschland und Portugal auf beruflicher Ebene im Bereich der Kirchenmusik gelehrt, davon fünf Jahre als Direktor einer überdiözesanen Musikschule. Diese Professionallität aus der Vergangenheit im Ausland hat Hartmann nun in den Basilikakonzerten schon miteingebunden. „Für dieses Jahr sind wir voller Optimismus und wollen wieder neu durchstarten. Jedes Konzert mit den Künstlern ist ein absoluter Höhepunkt. Bei jeder Aufführung geben die aktiven Mitglieder und auswertigen Künstler hundert oder noch mehr Prozent“, sagt Basilikakonzerte Rankweil Neo-„Boss“ Anselm Hartmann. Die Rankweiler Basilikakonzerte genießen in Künstlerkreisen im In- und Ausland einen hervorragenden Ruf. Das musikalische Jahr beginnt mit dem Klassiker am 26. März, 20 Uhr, in der Basilika mit dem „neuen“ Basilikachor und Ad hoc Orchester mit Birgit Plankel (Sopran). Weitere Höhepunkte sind die Auftritte vom Solistenquartett mit Angelika Kopf-Lebar an der Spitze am 7. Mai, der Landeskinderchor Vorarlberg gibt sich am 4. Juni die Ehre, Konzert am 22. Oktober mit der sehr bekannten Mezzosopranistin Isabel Pfefferkorn und im November wird das Streichquintett und Chor Gioia dem Publikum einheizen. „Wollen die Besucher begeistern und das sie nicht nur einmal zu einem Konzert kommen, sondern so oft als möglich“, fügt Hartmann abschließend hinzu.TK