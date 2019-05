Mit neuer Bestleistung auf das Podest

Sehr gutes Ergebnis bei der zweiten Station des „UCI-Kunstrad-Weltcup 2019“ in Merelbeke/Belgien für das Höchster Kunstrad-Duo Marcel Schnetzer/Katharina Kühne.

Nach der langen Verletzungspause von Marcel Schnetzer und eisernem Trainingsfleiß sind Schnetzer/Kühne wieder auf dem besten Weg, in ihrer Disziplin zur absoluten Weltspitze zu zählen. Trainerin-Mama Margot Schnetzer ist sehr zufrieden: „Die Beiden sind äußerst fleißig, ihre Darbietung in Belgien wurde mit einer persönlichen Bestleistung belohnt. Das freut mich. Zudem haben wir in Höchst ausgezeichnete Trainingsbedingungen, auch sie tragen zu einer Leistungsverbesserung bei“. Die derzeit besten „2er open“-Paarungen waren in Merelbeke am Start. Die Deutschen Patrick Tisch/Nina Stapf haben einen überzeugenden Sieg errungen.