Mit neuem Trainerduo feiert Austria Lustenau ein Erfolg

Haris Tabakovic war mit seinem Doppelpack wieder Garant für den 4:2-Heimerfolg gegen Amstetten

Das war der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Amstetten

Zweimal lag SC Austria Lustenau im Spiel eins nach der Ära von Alexander Kiene im Heimspiel gegen Amstetten zurück. Am Ende jubelten die Grün-Weißen und feierten einen verdienten 4:2-Heimerfolg. Ein geglückter Einstand nach Maß für das Austria Lustenau Interims-Trainerduo Alexander Schneider und Michael Kopf. Als Lohn gab es nun Platz zwölf in der Tabelle. Auf Goalgetter Haris Tabakovic ist Verlass. Mit seinen Saisontreffern dreizehn und vierzehn hatte der großgewachsene Angreifer einen großen Anteil an den drei Zählern.

Amstetten Torjäger David Peham besorgt mit einem sicher verwandelten Strafstoß die Führung der Gäste (49.). Aber nur zwei Minuten später gelang Haris Tabakovic mit einem scharfen Schuss von der Strafraumgrenze der Ausgleich. Ein irreguläres Tor von Can Kurt bringt Amstetten erneut in Front (62.). Doch der Brasilianer Wallace gelang mit einem klugen Spitz ins lange Eck der abermalige Ausgleich (68.). In der Schlussphase wurde die starke Leistung der Lustenauer mit zwei Treffern und dem Erfolg doch noch belohnt. Haris Tabakovic (81.) und Cill Tissokho (90.) trafen. Lustenau vergab eine Fülle von Hochkarätern: So konnten Wallace (15./18.), Tabakovic (22./53.), Jaby (43.) und Baiye (52.) kein Kapital aus sogenannten Hundertprozentigen schlagen. Der Heimsieg sorgt für Ruhe. Die Trainersuche läuft weiter.