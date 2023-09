Mit neuem Trainer startet Bregenzerwald vs RB Juniors

Alps Hockey League, 1. Spieltag: Sa, 16.09.2023, 19:30: EC Bregenzerwald - Red Bull Hockey Juniors

Referees: HOLZER, LEGA, Martin, Pace



Am Samstagabend wird auch im Messestadion Dornbirn ein neues Kapitel in der Alps Hockey League angefangen. Der EC Bregenzerwald empfängt zum Saisonauftakt die Red Bull Hockey Juniors. Gut eine Woche nach dem letzten erfolgreichen Testspiel und einer guten Preseason beginnt für das Team von Headcoach Jussi Tupamäki wieder der Ligaalltag. Bereits 2021 wurde die Saison gegen die Juniors eröffnet - damals in Salzburg. Die Wälder konnten zwar einen Zwei-Tore-Rückstand ausgleichen, verloren schließlich dennoch mit 3:4. Die Salzburger stellen wieder eine laufstarke, hungrige Mannschaft. In der Saisonvorbereitung konnten sie die Summer Heat Challenge´23 in Tampere für sich entscheiden.