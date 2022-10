Mit neuem Legionär will EHC Lustenau wieder glänzen

Legionärswechsel beim EHC Lustenau: US-Amerikaner Ryan Hayes ersetzt Oskari Siiki

Am kommenden Donnerstag empfängt der EHC Lustenau in der Rheinhalle das Team aus Cortina. Die Venetier sind sehr gut in dies Saison eingestiegen, liegen derzeit auf dem dritten Tabellenrang und stellen eine große Herausforderung für die Sticker dar. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr – valcome.tv übertragt ab 19.20 Uhr live.

Keine Verschnaufpause gibt es für die Cracks des EHC Lustenau. Schon am Donnerstag wartet mit dem S.G. Cortina ein sehr starker Gegner auf die Mannschaft rund um Kapitän Max Wilfan. Im Gegensatz zum EHC sind die Venetier sehr gut in die AHL 2022/23 gestartet und liegen nach sieben Runden mit 18 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Die Italiener mussten sich nur im ersten Spiel Titelaspirant Jesenice mit 0:4 geschlagen geben. Es folgten sechs Siege in Folge. Unter anderem konnten sie auch dem sehr starken Aufsteiger aus Neumarkt (Unterland Cavaliers) die erste Niederlage zufügen.

„Die Italiener haben eine ausgeglichene und starke Mannschaft. Das Team ist gespickt mit einigen erfahrenen Routiniers. Außerdem haben sich die Legionäre sehr schnell in das Team integriert. Dazu kommt mit Marco De Filippo Roja ein sicherer Torhüter als Rückhalt. Trotzdem wollen wir alles dafür geben, dass die drei Punkte in der Rheinhalle bleiben. Aus einer gesicherten Abwehr spielend ist es unser Ziel, schnelle und zielführende Angriffe auf das italienische Tor zu fahren. Wenn es mit der Chancenverwertung besser klappt, ist auch ein Sieg gegen Cortina im Bereich des Möglichen“, so David König, Stürmer des EHC Lustenau.

In der abgelaufenen Saison trafen die beiden Teams gesamt viermal aufeinander. Jedes Spiel endete jeweils mit einem Sieg des Heimteams. Diese Statistik möchte Lustenau auch im bevorstehenden Spiel weiterführen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Valcome.tv überträgt das Spiel live ab 19.20 Uhr.

Bevorstehender Legionärswechsel beim EHC Lustenau

Zu einem Legionärswechsel kommt es bei den Lustenauern in den kommenden Tagen. Für den finnischen Legionär Oskari Siiki konnte der US-Staatsbürger Ryan Hayes verpflichtet werden. Seine ersten Profijahre verbrachte er in der East Coast Hockey League (ECHL), ehe er 2015 erstmals nach Europa wechselte. Nach Stationen bei Edinburgh und den Sheffield Steelers wechselte er 2017 in die Swiss League – der zweithöchsten Schweizer Eishockey Liga zu den GCK Lions, bei denen er sich als verlässlicher Scorer einen guten Namen machte.

„Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel von Ryan Hayes so schnell geklappt hat. Zu verdanken haben wir diesen Transfer unserem ehemaligen Schweizer Trainer Christian Weber, zu dem wir immer noch ein tolles Verhältnis haben. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Oskari Siiki für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, so EHC Präsident Herbert Oberscheider. Der EHC Lustenau ist bemüht, die Anmeldeformalitäten schnellstmöglich über die Bühne zu bringen. Bis dahin wird wie bisher Oskari Siiki den Legionärsposten bei den Lustenauern besetzen.

EHC Lustenau : S.G. Cortina

Donnerstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau