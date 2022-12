Mit Nacktvideos erpresst: Lange Haftstrafe

Wegen schwerer Erpressung ist ein 27-jähriger Mann zu einer langen Haftstafe verurteilt worden.

Mit Nacktvideos erpresst

Der 27-Jährige stellte im Herbst 2021 über Kanäle in den Sozialen Medien Kontakt zu einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirch her, wobei er sich als Frau ausgab. Im Laufe der Zeit tauschte der 20-Jährige Nacktfotos mit der angeblichen Frau aus und übermittelte auch ein Video, welches ihn bei sexuellen Handlungen an sich selbst zeigte. Im Anschluss daran wurde das 20-jährige Opfer vom Täter erpresst und zur Zahlung eines Geldbetrages aufgefordert. Dabei ist es dem Täter gelungen, das Opfer über einen Zeitraum bis Frühjahr 2022 in mehreren Geldüberweisungen zu Zahlungen mit einer Gesamtsumme im sechsstelligen Eurobereich zu bewegen.