Mit Musik zauberhaft helfen

Maturantinnen organisierten Benefiz-Konzert zugunsten krebskranker Kinder.

„Musik begleitet uns bereits das ganze Leben“, erklären die Marienberg-HLW-Schülerinnen Clara und Katharina Böhler, „denn unsere Familien sind eng mit dem Musikverein Bildstein verbunden.“ So verwundert es nicht, dass die beiden jungen Damen von klein auf Klarinette spielen und aktive Mitglieder in der Musikkapelle sind. Zudem kam Clara Böhler über den Landesjugendchor zum Bildsteiner Chor, während ihre Cousine Katharina zusätzlich Klavier spielt. Auf der Suche nach einem Thema für die Diplomarbeit, welche im Rahmen der Matura verfasst werden muss, bedurfte es lediglich eines kleinen Anstoßes durch Mag. Monika Dünser-Fink, die selbst schon länger die Idee verfolgte, die altehrwürdige Villa Raczynski für ein Konzert zu nutzen.

„Eine Diplomarbeit im Zeichen der Musik ist etwas Neues und durchaus spannend. Es ist schön zu sehen, wie viel Energie die Schülerinnen in die Organisation des Konzertes einbrachten“, freut sich die betreuende Professorin. Erfreut zeigte sich auch das Publikum über das abwechslungsreiche Programm, das mit zünftigen Märschen durch den Musikverein Bildstein eröffnet wurde. Ein ganz anderes Genre präsentierte die Sopranistin Birgit Plankel, die von Karlheinz Blum am Klavier begleitet einige klassische Stücke vortrug. Mit Jazzklängen zogen Markus Böhler und Robert Bernhard die Gäste in ihren Bann. Zwischen den Musikbeiträgen erzählten die angehenden Maturantinnen nicht nur von der Organisation des Konzerts unter dem Titel „Im Zeichen der Musik“, sondern stellten auch jene Gruppe von freiwilligen Frauen, welche die Einnahmen des Konzertes erhalten, vor. „Hex-Hex – eine zauberhafte Idee“ setzt es sich zum Ziel, krebskranke Kinder und deren leidgeprüfte Familien zu unterstützen. „Wir wollten bewusst eine kleine Organisation in Vorarlberg unterstützen“, so Clara und Katharina Böhler.