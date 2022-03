Mit Lügen und Fake News in den Krieg

Ingrid Brodnig war am Dienstagabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE", um über die Propaganda­maschinerie Putins zu sprechen.

Unter Impfskeptikern zeigen sich vermehrt auch prorussische Personen. Frau Brodnig erklärt, dass es dafür verschiedenene Gründe gibt. Einerseits ist "die wirklich stark corona-skeptische Szene ist schon länger gefüttert von rechtsextremen/rechten Accounts", welche früher schon ziemlich Putin-affin waren. Andererseits gibt es ähnliche Feindbilder in den Szenen.

Russische Fake-News

Propaganda und Desinformation: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine wird von einem Informationskrieg begleitet. Gerade im Internet ist es dabei immer schwieriger, Fake News von verlässlichen Quellen zu unterscheiden.

Bereits vor Jahren kündigte Wladimir Putin eine Neuausrichtung der russischen Staatsmedien an. In weiterer Folge wurden Kreml-Kanäle wie RT Deutsch (früher Russia Today) oder Sputnik neu aufgesetzt. „Die Russen haben die vergangenen Jahre eine eigene Informationsinfrastruktur geschaffen, mit der sie im In- und Ausland staatlich gesteuerte Kanäle betreiben“, erklärt Ingrid Brodnig, Journalistin und Expertin für Fake News, bei Vorarlberg LIVE.