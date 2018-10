Mit Landesmeistertitel auch nationales Ticket fixiert

Auf den Kegelbahnen im Güterbahnhof Wolfurt wurden die Landesmeisterschaften Ü50 und Ü60 ausgetragen.

Bundesmeisterschaften Nachwuchs in Salzburg

Die Vorarlberger Nachwuchs-Auswahl beteiligte sich am Sonntag, 7. Oktober, an den Bundesmeisterschaften. Nach dem ersten Durchgang führte Vorarlberg bereits, dank der neuen persönlichen Bestleistung von Baumgartner Lena mit 545 Kegeln. Schlussendlich landeten die Vorarlberger Jugendlichen in der Gesamtwertung auf Platz 2 hinter Tirol.

Die nächsten Termine:

Superliga Damen:

BSV Voith St. Pölten – SKC EHG Dornbirn, Samstag 13.10.2018, 15:30 Uhr, VSE Sportplatz

1. Bundesliga West:

1. KC Saalfelden – SKC Koblach, Samstag 13.10.2018, 12:30 Uhr, Sportkegelb.1.KC Saalfelden

SK Sparkasse Lambach – ESV Bludenz, Samstag 13.10.2018, 13:00 Uhr, LKSZ Lambach

ASKÖ KSC Schneegattern – SKC EHG Dornbirn, Samstag 13.10.2018, 14:00 Uhr, Schneegattern