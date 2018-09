Mit Ländlepunkten den stylischen E.F.O.-Elektroroller gewinnen

VOL.AT verlost unter allen registrierten Ländlepunkte-Sammlern einen coolen E.F.O-Elektroroller. Knallig gelb ist er und dazu noch umweltfreundlich.

Ein Fahrspaß, der völlig frei von Abgasen und Lärm ist. Einfach an die Steckdose hängen und los geht’s.

Ländlepunkte sammeln und gewinnen

Gesammelt werden Ländlepunkte mobile in der App oder im Web und natürlich am Desktop. Durch das fleißige Lesen oder Teilen von Artikeln sowie durch das Schreiben oder Bewerten von Kommentaren bewegt sich dein Punktestand stetig nach oben. Verschiedene Levels sind dabei zu durchlaufen, in denen dich immer neue Herausforderungen und Aufgaben erwarten und durch die du dein Konto weiter füllen kannst. Punkte sammeln kannst du zudem über den Menüpunkt „Mitmachen“, denn hier kannst du dein Wissen und deine Kreativität unter Beweis stellen. Die gesammelten Ländlepunkte lassen sich später gegen Sachpreise, Konzerttickets, Sportevent-Karten, Wellnessurlaube und vieles mehr eintauschen!