Mit Ländlepunkten das neue iPhone 11 gewonnen

"Ich konnte es kaum glauben, dass ich das iPhone gewonnen habe!“ freut sich Karin S. über ihr nagelneues Smartphone.

Besonderes Detail am Rande: Das iPhone 11 für Karin S. ist das Modell in Gelb. Das hat garantiert nicht jeder.

Aber auch die inneren Werte des Top-Smartphones können sich sehen lassen: Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. Batterie­laufzeit für den ganzen Tag, damit weniger Zeit mit Aufladen vergeht. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone - besser geht es kaum.

Ein besonderer Glückspilz scheint Karin außerdem zu sein: "Ich habe zum ersten mal in meinem Leben in einem Gewinnspiel gewonnen, vielen Dank an das Ländlepunkte-Team!“