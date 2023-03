Mit „Kolumbus“ auf Theatertournee

Bühnenspielgruppe des BORG Egg gastiert mit „Kolumbus 1492” in vier Bregenzerwälder Gemeinden.

34 jugendliche Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligen sich an der neuen Produktion. Das Stück umreißt die Geschichte des Christoph Kolumbus, der Besetzung und Ausbeutung Amerikas und der ideologischen Kolonialisierung der indianischen Urbevölkerung. „Jura Soyfer erzählt die Geschichte des Kolumbus aus der Perspektive der Verlierer, der Opfer des Kolonialismus. ‚Kolumbus – 1492‘ ist eine Satire auf den – in diesem Fall – spanischen Hof und die Hofschranzen, es ist eine Anklage gegen den Kolonialismus und eine schonungslose Gegenüberstellung von vorgeblich zivilisierten europäischen Kulturträgerinnen und Kulturträgern sowie angeblich unterentwickelten Wilden“, erläutert Regisseur Direktor Prof. Ariel Lang. Die intensive Probenarbeit findet mit der Theatertournee durch vier Bregenzerwälder Gemeinden ihren krönenden Abschluss.

Wichtige Unterstützung erhält das Theaterprojekt von den Lehrpersonen Maria Meusburger-Bereuter, Johanna Mark, Elisabeth Metzler-Faißt, Jakob Metzler, Daniel Amann, Kristina Keßler, Hanspeter Sutterlüty, Christine Felder-Lang, Hannah Kempf und Susanne Greber-Germann. Die Premiere findet am Freitag, 24. März, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums statt. Karten können unter borg.egg@cnv.at oder vormittags auch telefonisch 05512/2484 reserviert werden. ME