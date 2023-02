Mit knapp 60 Jahren ist die Funkenzunft als größter Ortsverein aktiver denn je

Die Funkenzunft Klösterle wurde im Jahre 1964 gegründet und den Gründungsmitgliedern lagen die Erhaltung und Weiterführung des traditionellen Funkenabbrennens sehr am Herzen.

Schon in den ersten Jahren des Vereines wurden neben dem schon erwähnten Funkenabbrennen auch die ersten Faschingsveranstaltungen, vor allem für die Kinder, durchgeführt. Nach und nach gelang es der Zunft, die ersten Faschingsumzüge durch das Dorf zu organisieren und nach der Errichtung der Kulturhalle im Jahre 1971 wurden die bunten Bälle und Kindernachmittage ebendort abgehalten. In den ersten, wichtigen, Bestandsjahren konnte der Verein immer mehr an Mitgliedern gewinnen. Fünfzehn Jahre nach der Gründung des Vereins wurde im Jahre 1979 aus der Funkenzunft die Faschingsgilde und Funkenzunft Klösterle. Der Eichelhäher, im Volksmund auch „Bonabigger“ genannt, wurde zum Wappentier des Vereins.