Mit klaren Botschaften das Publikum fasziniert

200 Besucher bei Vortrag „Wie regional sind unsere Lebensmittel?“ von Hannes Royer in Hittisau.

Klare Worte fand Hannes Royer bei seinem Vortrag „Wie regional sind unsere Lebensmittel?“ „Die bäuerliche Landwirtschaft wird in Österreich verschwinden, wenn es so weitergeht und es wird nicht einmal jemand merken in Europa“, skizzierte er die Zukunft. Die industrialisierte Landwirtschaft in anderen Ländern würde die dann fehlenden Lebensmittelmengen problemlos kompensieren. „Nur die Österreicherinnen und Österreicher haben dann keine Möglichkeit mehr, auf die Art und Weise wie ihre Lebensmittel produziert werden, Einfluss zu nehmen. Sie müssen essen, was in den industrialisierten landwirtschaftlichen Betrieben in der ganzen Welt erzeugt wird“, so Royer.