Mit Kantersieg einen großen Schritt zum Verbleib getan

Die FC RW Rankweil Frauen siegten im Heimspiel gegen Neusiedl am See mit vier Toren Differenz.

Wichtiger Heimsieg für die Rankweiler Frauen in der 2. Liga im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den Vorletzten Neusiedl am See gab es für die Truppe um Neocoach Müslüm Atav den ersten Erfolg in diesem Jahr. Nach drei Remis in Folge auf der Gastra setzten sich Angelina Maldoner und Co. klar durch. Sophie Mosbach eröffnet den Torreigen (6.). Laura Wagner mit einem sicher verwandelten Elfer und Emily Bischof Fuchs sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach Seitenwechsel gelang Einwechselspielerin Selma Kajdic ein Doppelpack, Neusiedl am See erzielte nur das Ehrentor.