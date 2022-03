Mit Kämpferherz will Altach in Salzburg überraschen

Im letzten Spiel im Grunddurchgang gastiert das Schlusslicht beim Ligakrösus in der Mozartstadt.

Für eine Überraschung sorgten die Altacher diesen Herbst, als sie dem bis dahin makellosen Tabellenführer FC Salzburg einen Punkt abknöpfen konnten. Auch diesmal sind die Rollen klar verteilt, der SCRA wird aber nichts unversucht lassen, um dem Titelaspiranten auch beim zweiten Aufeinandertreffen Punkte abzuknöpfen.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel FC RB Salzburg vs SCR Altach

„Wenn ihr denkt das meine Mannschaft und ich jetzt schon aufgeben werden, kennt ihr uns noch lange nicht. Natürlich hat sich die Situation mit den drei Niederlagen zum Frühjahrsauftakt verschlechtert. Es hat aber meiner Mannschaft auch stets das Quäntchen Glück gefehlt. Die Öffentlichkeit und die Menschen haben jetzt den Abstieg in die 2. Liga noch mehr auf der Rechnung. Aber wie schon gesagt, werden niemals aufgeben. Es gilt aber nicht um den Brei herumzureden. Wir werden speziell jetzt in Salzburg Fighten, Kämpfen um jeden Zentimeter. Warum soll meine Mannschaft nicht beim Tabellenführer und Ligakrösus Punkte holen? Soll ich schon vor dem Anpfiff alles aufgeben. Ich bin von meiner Mannschaft überzeugt, dass wir es schaffen in der Liga zu bleiben. Wir schauen nicht auf Salzburgs Probleme, es gilt unsere Leistungen abzurufen“, sagt SCR Altach Trainer Ludovic Magnin vor dem samstägigen Auswärtsspiel um 17 Uhr beim Spitzenreiter FC RB Salzburg.

Der Ligakrösus FC RB Salzburg hat viermal mehr Punkte auf dem Konto als das Schlusslicht Altach. Die Rheindörfler haben alle drei Frühjahrspartien mit je 0:2-verloren und wollen in Salzburg diese Negativserie beenden.

Letzte Partie vor Play-Off Start

Der SCR Altach rief schon vergangene Woche den Beginn der Qualifikationsrunde aus, um die Wichtigkeit jeder nun folgenden Partie zu verdeutlichen. Anschließend an das Spiel in der Mozartstadt wird die Bundesligatabelle halbiert – sowohl die Punkte als auch die Mannschaften selber werden geteilt. Ein oder gar drei Punkte würden dem SCRA auch im Hinblick auf die Halbierung guttun, würde man ja mit einer geraden Punktzahl nicht abgerundet werden.

Alle an Bord beim Sportclub

Vor seiner Rückkehr steht Kapitän Philipp Netzer. Der Lochauer ist gemeinsam mit Csaba Bukta wieder ins Teamtraining eingestiegen. Auch von den beiden ausgewechselten Neuzugängen Gaudino und Nanizayamo gibt es Entwarnung. Gaudino kann wieder trainieren, bei Nanizayamo hat sich zumindest eine befürchtete schwerere Verletzung nicht bestätigt.

Fußball Bundesliga, 22. Spieltag: FC Salzburg vs. SCR Altach Samstag

EM Stadion Wals-Siezenheim, 17 Uhr – Live auf Vorarlberg Online

Beim Auswärtsspiel gegen den FC Salzburg spielt der SCR Altach erstmals in einem nachhaltigen Sondertrikot. Das Trikot „World“ wurde von dem Ausrüster Jako entwickelt und besteht zu hundert Prozent aus recycelten Textilien.

Versteigerung für Nachbar in Not

Im Anschluss an die Partie werden sowohl die getragenen & signierten Trikots als auch eine begrenzte Anzahl an zusätzlichen nachhaltigen Trikots für einen guten Zweck verkauft.

Per Mail an office@scra.at können ab Sonntag zum Preis von € 90 Trikots bestellt werden (Bitte um Angabe des Wunschspielers). 100 % der Erlöse kommen der Hilfs-Initiative „Nachbar in Not“ zu Gute, die aktuell wichtige Versorgungsgüter für die in Not geratene Bevölkerung der Ukraine zur Verfügung stellt.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga 12 der letzten 14 Spiele gegen den SCR Altach, im Hinspiel gab es allerdings nur ein 1:1-Remis – Salzburgs erster Punkteverlust in dieser Bundesliga-Saison.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die letzten neun Heimspiele gegen den SCR Altach in Folge – erstmals so viele. So viele Heimspiele in Folge gewann Salzburg zuletzt gegen den SV Mattersburg, nämlich die letzten 10 bis einschließlich August 2019.

Der FC Salzburg blieb in der Bundesliga nur in einem der 17 Heimspiele gegen den SCR Altach torlos – am 7. März 2015 (0:1). Altach erzielte nur in einem der 17 BL-Auswärtsspiele bei Salzburg mehr als ein Tor – am 31. Mai 2009 (4:1).

Der FC Salzburg holte aus den ersten 21 Spielen 52 Punkte. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das eingestellter Rekord in der Bundesliga und war zuvor nur Salzburg selbst in der Saison 2018/19 gelungen.