Mit Heimsieg gegen Genf gute Ausgangslage fortsetzen

Es dürfte wohl ein eher ungemütliches Match für die Hofsteiger werden, denn die Westschweizer haben sich nach schwachem Saisonstart erfangen und durch die Erfolge in den letzten Spielen die dauerbrennende rote Laterne an Wimmis abgegeben. Die Calvinstädter sind dieses Jahr mit einem Mix aus routinierten Spielern und aufstrebenden Jungen in der Findungsphase, die positive Entwicklung spiegelt sich aber zwischenzeitlich in den Ergebnissen und genau darum müssen sich die Wolfurter auf deren Heimstärke besinnen und hochkonzentriert ans Werk gehen, um die für das Erreichen des Play-Offs so wichtigen Punkte einzufahren. Bei einer allfälligen Niederlage dürfte das definitive Herausrutschen aus dem Halbfinalrängen wohl fixiert sein, an das wollen die Agüero-Boys aber gar nicht denken, sondern sind überzeugt, stark genug für das Erreichen der Halbfinals zu sein.

Kapitän Aurel Zehrer klingt zuversichtlich: "Wir haben noch zwei Spiele in der Qualifikation und nicht mehr alles selbst in der Hand. Egal wie es kommt, wir marschieren auf unserem Weg weiter und wollen versuchen, das Beste zu erreichen".