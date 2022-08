Mit Güllewagen umgekippt: Zwei Verletzte in Blons

Im Zuge von landwirtschaftlichen Arbeiten war am Mittwoch in Blons ein Güllewagen umgekippt. Die beiden Fahrzeug-Insassen (32 und 41) wurden unbestimmten Grades verletzt.

Im Großen Walsertal ereignete sich am Mittwoch gegen 14.55 Uhr ein Arbeitsunfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Zwei Männer fuhren in einem Traktor mit samt angehängtem Güllewagen auf einer Wiese in Blons, als das Fahrzeug aufgrund der steilen Neigung des Bodens (circa 25 Grad) mit einem Hinterrad vom Boden abkam. Das Fahrzeuggespann kippte daraufhin um, überschlug sich mehrfach und kam erst knapp vor einem Gebüsch zum Stillstand.