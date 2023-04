Mit Gottes Segen auf Reisen

Premiere im Ländle: Der 1979 gegründete CCV Camping Club Vorarlberg veranstaltet am Sonntag, 7. Mai, erstmals eine Camper Segnung in Bludesch.

Camping boomt, nicht nur in Vorarlberg. Über 83.000 Freizeitfahrzeuge sind aktuell in Österreich zugelassen, Tendenz stark steigend. Die Campingfreunde sind das ganze Jahr mit Reisemobilen, Wohnwagengespannen oder Vans unterwegs, genießen ihre individuelle Form des Reisen.

Erstmals im Ländle veranstaltet der CCV Camping Club Vorarlberg am Sonntag, 7. Mai, in Bludesch eine Camper Segnung. Dabei erbitten die Campingfreunde den Schutz und das Heil Gottes. Kapuzinerbruder Engelbert Bacher, der jetzt im Kloster Feldkirch lebt, wird ab 11 Uhr den Segen spenden. An Gründonnerstag 2021 verließ Kapuzinerbruder Engelbert als letzter Mönch das Kloster Gauenstein in Schruns und übersiedelte in die Montfortstadt.