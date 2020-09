Mit Gemüse gesund durch den Winter.

Der Garten überschwemmt uns derzeit mit Gemüse. Es ist eine wahre Freude. Doch in wenigen Wochen wird es ruhiger im Beet. Dann sind die letzten Tomaten abgeerntet, die Gurken dem Mehltau zum Opfer gefallen und wärmeliebendes Gemüse verarbeitet.

Neben herbstlichem Lagergemüse werden die leeren Flächen immer größer. Will man dann Vitamine genießen, bleibt nur der Griff zu Eingelagertem oder der Supermarktware aus dem Süden. Das kann es doch nicht sein. Einerseits leere Beete, andererseits kein frisches Gemüse­angebot. Da muss was geschehen. Und zwar rasch!

Gemüse für Spätpflanzung

Zum Glück gibt es am Mahlerhof in Höchst und in den gut sortieren Gärtnereien des Landes robuste Gemüsearten für die Spätpflanzung. Die Kulturzeit dieser Blattgemüsearten wurde durch die Vorkultur von Setzlingen etwas verkürzt. Jetzt pflanzt man die Gemüse-Teenager auf die frei werdenden Beete und ins ungeheizte Gewächshaus.