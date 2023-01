FanInvest ist die erste auf den Profi- und Spitzensport spezialisierte digitale Finanzierungsplattform.

Unterstützer:innen erhalten als Gegenleistung exklusive Produkte, Erlebnisse oder Zugang zu Events. Investor:innen profitieren zudem von attraktiven Zinsen in Form von Geld- und Sachzinsen. "Die Coronapandemie hat uns in unserem Vorhaben zusätzlich bestärkt und gezeigt, dass der Sport ohne die Fans nicht derselbe ist und nur gemeinsam mit ihnen funktioniert. Das haben wir zum Anlass genommen, Fans und Vereine wieder näher aneinander zu bringen, vor allem auf wirtschaftlicher Ebene", so Mitgründer und Geschäftsführer Markus Friessnegg. Den B2B-Sektor deckt der Crowdfinance-Experte mit digitalem Mikrosponsoring ab. Die Nutzung der Plattform ist dabei sowohl für Privatpersonen als auch für Sponsoren zu 100 Prozent kostenlos.