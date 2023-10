Mit Erfolgserlebnis in Hartberg kann SCR Altach weiter auf den Meister-Play-off Plätzen bleiben

Die Rheindörfler hoffen in der Steiermark die gute Bilanz fortsetzen zu können.

Der TSV Hartberg feierte acht Siege gegen den SCR Altach in der Bundesliga – nur gegen den FC Admira feierten die Oststeirer mehr Siege (9).

Der Ticker vom Spiel TSV Hartberg vs SCR Altach

Der TSV Hartberg holte 12 Punkte aus den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga – erstmals in der Klubhistorie. Weiters verlor Hartberg auch nur zwei der ersten acht BL-Spielen – ebenfalls erstmals.

Der SCR Altach hält nach den ersten acht Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 11 Punkten und damit bei mehr als doppelt so vielen wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (5). Altach holte nur einmal mehr Punkte aus den ersten acht BL-Spielen – 2016/17 waren es 15 Punkte.

Der SCR Altach erzielte vier Tore in der Anfangsviertelstunde – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Beim 2:2-Remis in Hartberg am 15. April 2023 traf Lukas Gugganig in Minute 10 zum 1:0 für Altach.

Der TSV Hartberg erzielte fünf Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) und damit so viele wie restlichen 11 Teams dieser Saison der Bundesliga zusammen (5). Weiters ist Hartberg eines von fünf Teams, das in dieser BL-Saison noch kein Gegentor nach Vertikalangriffen erhalten hat.

Nach zehn Pflichtspielen in der Saison 2023/24 steht der SCR Altach in der Admiral Bundesliga so gut da, wie noch nie seit Einführung der Zwölferliga. Dazu wurde am Mittwochabend erstmals seit drei Jahren der Einzug ins UNIQA ÖFB Cup-Achtelfinale fixiert. Die Richtung stimmt bei den Rheindörflern. Folgerichtig wollen die Mannen von Joachim Standfest am Sonntag beim TSV Hartberg nachlegen und auch in der Oststeiermark Zählbares einfahren.

Nuhiu und Gustavo fehlen

Lösungen wird Joachim Standfest indes in Sachen Offensive finden müssen. Mit Atdhe Nuhiu, der nach seiner gelb-roten Karte in der Vorwoche gesperrt fehlt, sowie dem in dieser Woche operierten Gustavo Santos fehlen die beiden etatmäßigen Stürmer der ersten Saisonphase.

Allerdings haben die zurückliegenden Spiele gezeigt, dass durchaus auch andere in die Bresche springen, wenn es ums Tore schießen geht. Sowohl Lukas Fadinger als auch Paul Koller haben bereits zwei Saisontreffer auf dem Konto, dazu trugen sich auch schon Mike Bähre und Christian Gebauer in die Schützenliste ein. Beim Cup-Weiterkommen in Saalfelden bewies außerdem Amir Abdijanovic, dass er weiß, wo das Tor steht.

Besonderes Spiel für Lukas Fadinger

Einer, der in dieser Saison bislang voll überzeugt, ist Lukas Fadinger. Der Spielmacher wechselte im Sommer nach zwei Saisonen in Hartberg (zwischenzeitliche Leihe zum SV Lafnitz 2021/22) in die CASHPOINT Arena und hat bereits vier Torbeteiligungen auf dem Konto. Für den gebürtigen Steirer ist die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte durchaus etwas Spezielles: „Das Spiel ist natürlich etwas Besonderes für mich, weil man dem Ex-Verein beweisen will, dass man ein guter Spieler ist und seine Qualitäten hat. Das holt dann nochmal ein, zwei Prozent aus dir heraus.“

Mit einem hoffentlich gut aufgelegten Lukas Fadinger und dem nächsten couragierten Auftritt sollen auch in der Steiermark Punkte gemacht werden.

9. Spieltag

TSV Hartberg – Cashpoint SCR Altach Sonntag

Hartberg, 14.30 Uhr, SR Stefan Ebner

FC BW Linz – SK Austria Klagenfurt 0:0

Wolfsberger AC – LASK Linz 2:1 (2:0)

SK Sturm Graz – WSG Tirol Sonntag 14.30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr