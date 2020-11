Österreich mit enttäuschendem 1:1 zum Gruppensieg

Österreichs Nationalteam sicherte sich dank eines Last-Minute-Remis gegen Norwegen den Sieg in der Nations League Gruppe B1.

Österreich enttäuscht auch in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Nachdem Arnautovic kurz nach dem Wiederanpfiff eine gute Möglichkeit ungenutzt ließ, ging auf der anderen Seite ein Daehli-Abschluss nur knapp am Tor vorbei. In der 61. Minute war es aber soweit - nach schöner Berisha-Voralge sorgte Zahid für das 0:1 für Norwegen. Zehn Minuten später hatte der kurz zuvor eingewechselte Grbic den Ausgleich auf dem Fuß, der Matchwinner aus dem Duell gegen Nordirland scheiterte jedoch am Norwegischen Schlussmann Braatveit.