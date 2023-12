Mit einer guten Tat in den Advent

Passend zur Weihnachtszeit finden Jugendliche Inspirationen für gute Taten.

Am 1. Dezember ist auch die Online-Quest „Gutes tun: Du & deine Tankstelle(n)“ gestartet. Dabei geht es darum, was Jugendlichen guttut, was ihnen Freude bereitet und wo sie Energie tanken. Die Teilnehmenden können dabei aha plus-Punkte sammeln, die sie gegen Rewards einlösen können. Wer schon Punkte bei aha plus gesammelt hat, kann auch damit eine gute Tat machen und sie spenden. Die aktuellen Spenden-Rewards unterstützen den Naturschutzbund Vorarlberg und nachhaltige Landwirtschaft in Ostafrika. Außerdem ermöglichen sie das Pflanzen von 10+1 Bäumen. Die Infos dazu finden Interessierte unter www.aha.or.at/gute-tat.