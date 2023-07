Mit einem Wangenabstrich zum Lebensretter werden

Drei junge Menschen benötigen dringend Hilfe. Um ihre Leukämieerkrankung zu besiegen, brauchen sie eine Stammzellenspende.

Größte Spenderdatei Österreichs

Juliane ist 25 Jahre alt. Kurz vor Ihrem 25. Geburtstag erhielt sie die Diagnose Leukämie. Die junge Frau engagiert sich in ihrer Freizeit als freiwilliges Mitglied bei der Feuerwehr.

all

all

self

self

Ein Wangenabstrich genügt

Um Lebensretter für Betroffene zu finden, werden Typisierungen durchgeführt. Gesunden Menschen zwischen 17 und 45 Jahren können mit einem einfachen Wangenabstrich eine kleine Probe abgeben, um sechs Merkmale der DNA (=HLA-Merkmale) zu bestimmen. Diese werden unter einem Pseudonym in einer weltweiten Datenbank gesammelt, um im Bedarfsfall für eine Stammzellenspende zur Verfügung zu stehen.

Typisierungsaktion oder Abstrich für Zuhause

Eine solche Typisierungsaktion findet etwa am Sonntag in Satteins statt. Alle österreichweiten Termine gibt es auf der Homepage von "Geben für Leben". Alternativ können Interessierte einen Wangenabstrich auch mit einem Set zu Hause durchführen. Auch Geldspenden sind sehr willkommen, da der Verein alle Typisierungskosten in Höhe von 40 Euro pro Person aus Spenden finanziert. Spenden sind steuerlich absetzbar.