Mit einem Sieg kann die Austria Lustenau Platz eins festigen

Zum 70-Jahr-Jubiläum vom Reichshofstadion wünschen sich die Mader-Mannen gegen Amstetten drei Punkte.

Bei Grün-Weiß hieß es Anfang der Länderspielpause Kurzurlaub für alle. Viele nützten die drei freien Tage, um ihre Familien zu besuchen. "Dieser Ausgleich war für unsere Spieler enorm wichtig, so konnten alle Energie tanken. Das hat man dann beim Trainings-Restart gemerkt, alle waren top-motiviert", erklärt Markus Mader. In der Länderspielpause wurde dann auch noch gegen St. Gallen getestet. Der Test ging zwar mit 0:4 an die Schweizer, doch Mader war mit der gezeigten Leistung durchaus zufrieden, auch wenn das Ergebnis am Ende zu hoch ausfällt. "Wir hatten gute Ansätze und speziell in der ersten Halbzeit haben wir ordentlich mitgespielt. Leider haben wir kein Tor erzielt, ansonsten hätte das am Ende auch anders ausgehen können", lautet das knappe Fazit. In der vergangenen Woche wurde intensiv trainiert, man hat vor allem auch an der körperlichen Fitness gearbeitet. "Wir sind bereit für das morgige Spiel gegen Amstetten. Amstetten wir es uns nicht leicht machen und wir müssen auf der Hut sein. Am Ende können Kleinigkeiten entscheiden. Wir müssen bereit sein, an die Leistungsgrenze zu gehen und unsere Stärken auszuspielen", so Mader abschließend. Nach seiner Gelb-Rot-Sperre steht Matthias Maak wieder zur Verfügung. Außerdem stehen mit Brandon Baiye und Bryan Teixeira zwei neue Optionen zur Verfügung.