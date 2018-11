Mit einem neuen Riesen den Spitzenreiter biegen

HC Pustertal ist derzeit das Maß der Dinge in der Alps Hockey League. Ein Riese soll sie stoppen.

Am Mittwochabend treffen Christian Ban und Co. auf den aktuellen Tabellenführer ab 19:30 Uhr im Messestadion Dornbirn. Das Spiel wird live auf YouTube übertragen. Es wird der erste Auftritt von Neuzugang Otto-Eemelie Linke sein.

Stichwort Torhüter. Gerade einmal 16 Gegentreffer kassierten die Wölfe in dieser Saison. Colin Furlong führt derzeit die Statistik mit einer Fangquote von 95,9% an. Doch der letzte Sieg von Pustertal im Messestadion liegt mittlerweile genau zwei Jahre zurück. In der vergangenen Saison konnten die Wälder den ersten Sieg gegen die Brunecker einfahren, 4:2 lautete damals das Endergebnis.

Seit Herbst fehlen im Kader des EC Bregenzerwald wichtige Stützen, was zum einen die Erfahrung am Eis, aber auch die Führungspositionen in der Kabine angeht. Mit der Verpflichtung von Samu Suominen sollte eine dieser Lücken bestmöglich geschlossen werden, doch wie mittlerweile bekannt ist, verletzte sich der Verteidiger gegen Mailand schwer. Daher musste sich die sportliche Leitung erneut auf die Suche nach einem Import machen und wurde erneut in Finnland fündig. Otto-Eemelie Linke stand zuletzt für RoKi in der Mestis Liga am Eis. Der 28 Jährige dürfte mit 193 cm und 96 kg ein großes Hindernis für die gegnerischen Stürmer werden. Der EC Bregenzerwald heißt seinen Neuzugang herzlich Willkommen.