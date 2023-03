Mit einem Heimsieg den zweiten Tabellenplatz fixieren

RHC Wolfurt will im letzten Spiel im Grunddurchgang siegen.

Am Sonntag kommt es in der Wolfurter HockeyArena zum letzten Spiel in der Qualifikation und die Marschrichtung der Carrasco-Equipe ist dabei klar. Ein Heimsieg spült die Hofsteiger auf den wichtigen 2. Tabellenplatz, der das Heimrecht in der darauffolgenden Play-Off Best-of-Five-Serie gewährleistet.

Der RSV Weil am Rhein als Gegner dürfte aber naturgemäß unter dieses Vorhaben etwas mitreden wollen, denn die Südbadener werden bestimmt nicht zum Geschenke verteilen ins Ländle reisen. Im letzten Spiel konnten sich Aurel Zehrer & Co. zwar durchsetzen, 5 Gegentreffer waren aber die damals ohne Topscorer Felix Furtwängler angetretenen Weiler aber doch recht viel. Es gilt also Augenmerk auf eine strukturierte Defensive, Torhüter Elias Rohner kehrt wieder in das rot-schwarze Gehäuse zurück und will seinen Anteil abliefern, damit das 1. Play-Off-Spiel auch in der HockeyArena angepfiffen wird.