Mit einem „Flashmob“ in den Ruhestand

Nach Schuldirektor Thomas Koch leitet erstmals eine Frau die Mittelschule Egg.

Mit dem langjährigen Schuldirektor Thomas Koch trat Anfang Februar ein weit über die Ortgrenzen hinaus bekannter Pädagoge seinen verdienten Ruhestand an. Der 62-jährige Andelsbucher übernahm vor rund fünf Jahren die Leitung an der Mittelschule Egg, die gerade zu der Zeit komplett neu gebaut wurde. „Die Übernahme der Schulleitung in Egg reizte mich sehr, denn als Andelsbucher bin ich ja im Schulsprengel Egg, Großdorf, Andelsbuch sowie Schwarzenberg zuhause. Die Zeit als Direktor an dieser Schule war einzigartig, sehr intensiv und geprägt von einer großartigen Aufbruchstimmung“, erinnert sich der Mathematik-, Geschichte und Sportlehrer.

„Heimatschulsprengel“

Die berufliche Schulkarriere begann der rüstige Neo-Pensionist 1983 in der Hauptschule Bregenz Rieden, ehe es ihn als Lehrer zum ersten Mal für ein paar Jahre nach Egg zog. Nach 17 Jahren Direktortätigkeit in Alberschwende folgte er zum zweiten Mal dem Ruf seines „Heimatschulsprengels“. Trotz der folgenden vielen schönen und ereignisreichen Monate trübte die von Lockdowns geprägte letzte Zeit etwas das Schulleben an der größten Mittelschule des Bregenzerwaldes. Vieles an Schulentwicklung und Projekten konnte nicht in der erhofften Form stattfinden. „Trotzdem bin ich sehr stolz darauf, wie wir miteinander im Team diese Herausforderung annahmen und allesamt das Beste aus der Situation machten“, so Koch rückblickend.

Schlüsselübergabe