"Mit einem Derbyerfolg an Dornbirn vorbeiziehen"

Klare Zielsetzung hat Austria Lustenau Kapitän Pius Grabher vor dem Duell auf der Birkenwiese.

Erst einmal in seiner schon langen Laufbahn führte Pius Grabher (27) als Kapitän von Austria Lustenau das Team zum Derbysieg gegen FC Mohren Dornbirn. Es war am 21. Februar 2020, also kurz vor dem Beginn der Pandemie, als die Lustenauer Austria die Dornbirner auch dank den zwei Assists von Grabher klar mit 4:1 besiegte. In dieser Saison erzielte der Linksfüßer erst ein Tor für seinen Stammklub. Das Derby gegen die Rothosen heute ist sein 155 (!) Einsatz im Dress und Kapitän von Austria Lustenau. 173 Meisterschaftsspiele bestritt er in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs. Für die Austria zählt in Dornbirn nur ein Derbyerfolg.

PIUS GRABHER. Das ist nicht nur für die Mannschaft ein extrem wichtiges Spiel auch für den gesamten Klub mit all ihren Mitarbeitern. Ob als Kapitän oder Spieler ein Derby ist immer was Spezielles und Großartiges. Für die Austria bleibt es immer ein Anspruch gegen FC Dornbirn zu gewinnen. Beide Mannschaften haben Ausfälle zu beklagen, aber das gilt als keine Ausreden. Die Stärken des Gegner sind bekannt und sie machen es in dieser Liga trotz den vielen Amateuren sehr gut. Wir wollen aber siegen um auch in der Tabelle vor Dornbirn zu stehen. Wir haben auch trotz den Ausfällen eine individuell bessere Qualität, vor allem an Einzelspielern, aber das Kollektiv ist gefragt um die Leistungen auf dem Platz zu präsentieren. Zudem haben wir noch eine offene Rechnung vom Herbst zu begleichen und wollen erfolgreich Revanche nehmen. Wollen nun den Aufwärtstrend in Dornbirn fortsetzen und hoffentlich bestätigen. Müssen vor Dornbirn in der Tabelle sein.