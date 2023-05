Mit Egger Senior*innen unterwegs

Unbeschwerte Stunden in wohltuender Gemeinschaft, das erleben Egger Senior*innen bei den Ausflügen im Rahmen von „Unterwegs mit LE.NA“.

„Diese Ausflüge bieten die Möglichkeit, eine unbeschwerte Zeit in Gemeinschaft zu verbringen sowie aktiv und sicher an Unternehmungen mit Menschen, die sich in einer ähnlichen Lebensphase befinden, teilzunehmen,“ erläutert Luise Pircher das Konzept. „Ob Schönebach oder Schetteregg, Wildries oder Bildstein, es gibt viele wunderbare Plätze und Orte in Vorarlberg und genau diese Orte waren schon Ziele unserer Ausflüge“, erzählt Luise Pircher. „Ganz wichtig ist dabei auch immer der Einkehrschwung in ein gemütliches Gasthaus.“ Und so hat inzwischen die Kellnerin den Kuchen und den Kaffee für die heutige Runde gebracht. Es wird ein bisschen leiser am Tisch. „Ein herrlicher Kuchen“, freut sich Dorothea und fügt hinzu: „Uns geht es heute sehr gut.“ Ihre Nachbarin Kathi pflichtet ihr bei. „Die Ausflüge sind immer etwas Besonderes, ich freue mich schon Tage davor darauf und auch danach zehre ich noch Tage an den schönen Erlebnissen. Es sind einfach wohltuende Nachmittage.“ Aber jetzt ist keine Zeit mehr zum Nachsinnen, vielmehr möchte sie sich mit ihrer Nachbarin über alte Rezepte austauschen.