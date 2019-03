Mit E-Bikes statt mit Eis gehandelt

Vorbestrafte Tschechen wegen Hehlerei bezüglich fünf teuren E-Bikes gesucht.

„Wir haben die Räder von einem Afrikaner. Er hat sie uns auf einem Parkplatz in den Bergen bei Feldkirch verkauft“, gaben die zwei Tschechen im Alter von 52 und 42 Jahren vor der Polizei an, als sie bei einer zufälligen Verkehrskontrolle in München geschnappt wurden. Doch man ließ die beiden laufen, zum Prozess nach Feldkirch kamen sie nicht, jetzt wurden sie im Inland, also in Österreich zur Festnahme ausgeschrieben. Der Gesamtwert der in der Schweiz gestohlenen E-Bikes beträgt rund 24.000 Schweizer Franken. Die Räder konnten sichergestellt werden.