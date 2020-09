Mit drei Traumtoren den Aufstieg ins Achtelfinale fixiert

SW Bregenz gewann das Drittrundenspiel im VFV Cup gegen Rotenberg mit 3:2

Sein gegenüber Übungsleiter Klaus Nussbaumer sah das einwenig anders: „Wir sind selber an der knappen Niederlage Schuld. Wenn man so gute und viele Einschussmöglichkeiten vor allem in der Schlussphase der Partie nicht nützt, kann man auch nicht in die nächste Runde aufsteigen.“ Vor allem Marcel Steurer (57.), Patrick Maldoner (58./Freistoß), Kevin Bentele (87.) und Matthias Fehr (92.) leisteten sich den Luxus kein Kapital aus den sogenannten Hundertprozentigen zu schlagen. Der Kroate Dmytro Fedota hatte mit einem Querlattenkracher Pech (34.). Die Wälder mussten auf das starke Trio Paulo Victor, Daniel Schmidler und Marc Nussbaumer verzichten.