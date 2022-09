Mit drei Toren Vorsprung geht HC Hard ins Rückspiel

Der ALPLA HC Hard bestreitet kommendes Wochenende am Sonntag, den 4. September 2022 sein Rückspiel in der ersten Qualifikationsrunde der EHF European League gegen HC Eurofarm Pelister 2 aus Nordmazedonien. Nach dem 24:21 (13:11) Heimerfolg vergangenen Samstag im Hinspiel, setzen die Roten Teufel alles daran, auch auswärts zu bestehen, um die Chance auf das Erreichen der zweiten Qualifikationsrunde zu wahren. Anwurf in der Sports Hall Boro Curlevski in Bitola, Nordmazedonien ist um 19.00 Uhr.

Die Roten Teufel und die Jungs von HC Eurofarm Pelister 2 lieferten sich im Hinspiel am vergangenen Samstag, den 27. August in der Sporthalle am See ein packendes und spannendes erstes Duell auf der Platte. Trotz des zwischenzeitlichen Vorsprungs der Harder Jungs von vier Treffern kämpfte sich die junge Mannschaft aus Nordmazedonien immer wieder gefährlich nahe heran und war ihnen dicht an den Fersen (15:16, 40. Minute). Einholen ließen sich die Harder Hausherren jedoch nicht mehr und so durften sich die Roten Teufel am Ende über einen 24:21 Heimsieg zum Start in die EHF European League freuen.

Mit dem Auftaktsieg im Gepäck treten die Roten Teufel ihre Reise nach Nordmazedonien hoch motiviert an, wo sie am Sonntagabend alles reinwerfen und bis zum Schluss kämpfen werden, um auch auswärts zu überzeugen und ihre Chance auf den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde der EHF European League zu nutzen. Ein feuriger Tanz auf dem Parkett ist garantiert!

Frédéric Wüstner, Rückraum Links ALPLA HC Hard

„Wir können mit unserer gezeigten Leistung im ersten Spiel durchaus zufrieden sein. Mit einem 3-Tore Polster befinden wir uns jetzt in der glücklichen Lage, mit einem Plus nach Nordmazedonien reisen zu dürfen. Wir haben uns gut auf das Rückspiel am Wochenende vorbereitet und unser Spiel vom Samstag genauestens analysiert. Wir wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen, um einzelne Unsicherheiten im Angriff und in der Deckung zu minimieren und dadurch unsere Leistung zu optimieren. Es ist ein Privileg, in der European League spielen zu dürfen. Daher müssen Einsatz und Leistung auch zu 100% passen. Ich erwarte mir eine deutliche Steigerung gegen die starken Nordmazedonier. Am Sonntag wird uns ganz bestimmt eine mega coole Atmosphäre und tolle Stimmung in der Sporthalle in Bitola erwarten. Wir werden alles reinhauen, ich freue mich riesig auf das Rückspiel!“

EHF European League Men, Qualifikationsrunde 1 | Hinspiel

ALPLA HC Hard vs. HC Eurofarm Pelister 2 – 24:21 (13:11)

Samstag, 27. August 2022, 19.00 Uhr | Sporthalle am See, Hard

EHF European League Men, Qualifikationsrunde 1 | Rückspiel

HC Eurofarm Pelister 2 vs. ALPLA HC Hard