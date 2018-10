Mit Derbysieg verteidigte Hittisau das Podium

Mit einem harterkämpften 2:0-Derbysieg verteidigte der KFZ Hagspiel FC Hittisau in Doren den 3. Tabellenplatz.

Die Zuschauer sahen von Beginn weg eine intensive aber faire Partie, in welcher die Abwehrreihen wenige Torchancen zuließen. Als die Zuschauer schon mit einer torlosen ersten Spielhälfte rechneten, dann in Minute 42 nochmals große Aufregung. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter in unserem Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Diese große Führungschance ließen die Gastgeber aber aus.

In Halbzeit zwei dann ein ähnliches Bild. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen sehr gut und es wurde immer mehr zu einem Geduldsspiel, in welchem allen klar war, dass wohl das erste Tor die Entscheidung bringen wird. In Minute 85 war es dann soweit. Nach einem schönen Stangerlpass musste unser Angreifer den Ball nur mehr zur vielumjubelten Führung über die Linie drücken. Nur zwei Zeigerumdrehungen später dann die endgültige Entscheidung. Nach einem Elfmeterpfiff zugunsten unseres Teams konnten wir den zweiten Treffer erzielen. Dies brach die Moral der Heimmannschaft dann zur Gänze und wir konnten die drei Punkte ins Trockene bringen.

Unser 1b-Team musste sich auswärts der Spg. Kennelbach/Wolfurt knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Vorschau KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Sulz:

Wenn am Samstag, dem 13. Oktober 2018 um 16.00 Uhr der KFZ Hagspiel FC Hittisau zuhause auf den FC Sulz trifft, geht es darum, wer der erste Verfolger des überlegenen Tabellenführers – SC Hatlerdorf – in der 1. Landesklasse sein wird. Die Gäste spielen bisher eine hervorragende Saison und liegen auf dem 2. Tabellenplatz, welchen sie vermutlich auch nach dieser Runde behalten wollen. Aber auch unser Team kann mit dem bisherigen Saisonverlauf absolut zufrieden sein und könnte mit einem vollen Erfolg die Sulner in der Tabelle überholen. Dazu bedarf es aber einer geschlossenen Mannschaftsleistung, welche unser Team vor einer hoffentlich tollen Zuschauerkulisse auch abrufen möchte.