Mit Derbysieg einen großen Schritt Richtung Final Four

Favorit VEU Feldkirch will im Prestigeduell gegen EC Bregenzerwald gewinnen

Immer noch frisch ist die Erinnerung der Wälder an das letzte Derby gegen die VEU Feldkirch. Ziemlich klar ging dieses an die Gastgeber in der Vorarlberghalle mit 6:1. Alles andere als ein guter Start in das Rennen um die österreichische Meisterschaft für Jürgen Fussenegger und Co. Die Vorzeichen für das Rückspiel im Messestadion sind allerdings andere. Zum einen dürfte im Line Up der VEU diesmal Philipp Koczera fehlen, der beim Spiel im September zwischen Minute 35 und 38 zweimal scorte. Dafür kam in den vergangenen Tagen der Verteidiger Fabian Nussbaumer über eine B-Lizenz vom HC Innsbruck nach Feldkirch. Und zum anderen zeigte die Formkurve der Wälder besonders in den letzten Heimspielen nach oben. Vor der knappen Niederlage gegen Asiago, punkteten die Juurikkala Schützlinge in drei aufeinanderfolgenden Alps Hockey League Begegnungen vor den eigenen Fans.