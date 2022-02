Mit der Rückkehr von guten Cracks ein Heimsieg landen

Der EHC Lustenau empfängt in der Rheinhalle das starke Team Fassa.

Nach der knappen 3:4 Niederlage gegen Cortina treffen die Lustenauer am Donnerstag auf die Falken aus Fassa. Restkarten für dieses wichtige Spiel sind an der Abendkassa erhältlich. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 18.30 Uhr.

In einem knappen Spiel mussten sich die aufopfernd kämpfenden Lustenauer gegen Cortina mit 3:4 geschlagen geben. Schlussendlich konnte die Abwesenheit von sieben Stammspielern nicht kompensiert werden, doch die jungen Nachwuchs-Cracks des EHC gaben wiederum eine Talentprobe ab. Für das Spiel gegen die Falken aus Fassa hat sich die Personalsituation wieder etwas gebessert. Der eine oder andere Führungsspieler sollte in die Mannschaft zurückkehren und wesentliche Akzente in dieser Partie setzen können.

In der laufenden Saison ist es das dritte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. Das Heimspiel im Grunddurchgang gewannen die Lustenauer denkbar knapp mit 2:1. Auf Grund der Covid-Situation konnte das Rückspiel nicht durchgeführt werden. In der Zwischenrunde war Lustenau Anfang Februar in Fassa im Penalty-Schießen erfolgreich und entführte zwei enorm wichtige Punkte aus dem Trentino.

Auch beim Spiel am Donnerstag können sich die Zuschauer*innen auf eine knappe und ausgeglichene Partie gefasst machen. „Wir erwarten eine italienische Mannschaft, die versuchen wird, uns über 60 Minuten voll zu fordern. In der Zwischenrunde wurde Fassa meist unter Wert geschlagen und wir müssen höllisch aufpassen, um als Sieger vom Eis gehen zu können. Gegen Cortina haben wir gesamt gesehen eine starke Mannschaftsleistung gezeigt. Nur gegen Fassa dürfen wir die Anfangsminuten nicht wieder verschlafen. Wir müssen von Beginn an wachsam sein und versuchen, die Italiener von der ersten Minute an unter Druck zu setzen“, so Lustenau Verteidiger Albert Krammer, der gegen Cortina eine sehr gute Leistung zeigte.

Mit Daniel Tedesco und Steven McParland verfügen die Italiener über zwei herausragende Stürmer, die in der bisherigen Saison schon über 110 Punkte verbuchen konnten. Mit dem ungarischen Nationalgoalie Adam Vay konnten sie vor der Saison einen ausgezeichneten Torhüter verpflichten, der in der Defensive für die notwendige Stabilität sorgt.

Die Lustenauer hoffen, dass einige Stammspieler zurückkehren, um dem Spiel ihren Stempel aufdrücken zu können. Zwar haben die jungen EHC Cracks sehr gute Leistungen gezeigt, doch mit einer so dünnen Personaldecke ist es schwierig, in den letzten Minuten nochmals das Tempo zu steigern und Druck auf den Gegner ausüben zu können. Mit welcher Mannschaft der EHC am Donnerstag antreten kann, wird sich wohl erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. Für das Spiel sind an der Abendkassa noch Sitzplätze erhältlich.

EHC Lustenau : HC Fassa Falcons

Donnerstag, 24. Februar 2022, 18.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau