Mit der „Gäste-Info Eichenberg“ bereit für einen abwechslungsreichen Urlaub

Eichenberg. In der neuen „Gäste-Info 2022 – 2024“-Broschüre präsentiert Eichenberg-Tourismus die zahlreichen Urlaubs- und Freizeitangebote rund um das traumhaft gelegene Bergdorf hoch über dem Bodensee mit seiner wohl einzigartigen, traumhaften Aussicht.

„Die Herausgabe einer solchen bunt gestalteten Broschüre als Information für unsere Gäste hat schon jahrelange Tradition. Sie ist Garant für einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub mit unvergesslichen Momenten hier in Eichenberg, auf der Sonnenterrasse des Leiblachtals“, so aBgm. Hermann Gmeiner als Obmann von Eichenberg-Tourismus.

Auf über 70 Seiten eröffnen sich hier dem aktiven Gast die vielfältigsten Möglichkeiten im schönen Erholungsdorf Eichenberg. Neben dem Josef-Rupp-Käsewanderweg samt den preisgekrönten Eichenberger Sennereien und den Hofläden der Bauern, den artenreichen Feuchtwiesen und Biotopen, dem Alpenwildpark am Pfänder, dem Bogenparcours und dem Ponyreiten, dem Skywalk-Naturerlebnispark Allgäu bei Scheidegg, dem Walderlebnispfad in Möggers sowie Golf- und Badespaß in unmittelbarer Umgebung kommt im Besonderen die viel gepriesene Gastlichkeit bei der gemütlichen Einkehr in den heimischen Gastronomiebetrieben dazu. Darüber hinaus finden sich in der Broschüre Veranstaltungshinweise, Wandervorschläge und Ausflugstipps mit Bus, Bahn und Schiff.